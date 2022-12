In ospedale con una bomba di 20 centimetri nel retto | scatta l’evacuazione

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Unadi 20infilata nel. Un 88enne si è infilato un proiettile d’artiglieria della Prima Guerra mondiale. È accaduto a Tolosa, in Francia. L’anziano si è poi recato all’Hospital Sainte Musse della cittadina francese raccontando ai medici di aver bisogno di aiuto, perché dopo aver utilizzato il proiettile per procurarsi piacere, non era più riuscito a estrarlo. Si tratta di un pezzo d’artiglieria da 8 pollici, lungo 20e dal diametro di 5. “Aiuto, ho unaconficcata nell’ano”. Questa l’incredibile scena che si è presentata agli infermieri dell’, che di certo la ricorderanno a lungo. L’episodio, secondo quanto riportano i media francesi, è avvenuto lo scorso sabato. Non sono mancati inoltre momenti di paura. Il ...