Gf Vip 7 | Davide Donadei parla del vero motivo della fine della sua storia con Chiara Rabbi e rivela un retroscena inedito

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confidenze. I nostri Vipponi cercano di ammazzare il tempo raccontando qualcosa in piùloro vita privata, soddisfacendo la curiosità non solo degli inquiliniCasa del reality show, ma anche quella dei telespettatori. Nelle ultime ore are qualcosa del suo privato è stato. L’ex tronista di Uomini e Donne hatosua relazione con, l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Il Vippone ha spiegato perché è finita con la sua ex: Mi sono lasciato aluglio. Un’altra ragazza? Sono tranquillo se ...

Fanpage.it

...è stato più volte accostato come possibile nuovo concorrente della settima edizione del 'GF'. ... rivelando come sia rimasto in buoni rapporti conSilvestri e Manila Nazzaro, sottolineando di ...Leggi anche > Gf, Antonella Fiordelisi si finge ubriaca Cosa è accaduto dopo la puntata In ... L'episodio Ad un certo punto, alcuni vipponi (Alberto, Patrizia e) hanno raggiungo ai fornelli ... Davide Donadei su Chiara Rabbi: Troppo gelosa. Non l'amavo, non ... Ecco il vero motivo della rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, sacco vuotato al Grande Fratello Vip: "E' scoppiato il panico!".Già negli scorsi mesi Luca Salatino aveva parlato del fatto che volesse abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, ma questa volta sembrerebbe ...