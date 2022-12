Fincantieri | Difesa | 284 mln per una nave idro - oceanografica

Agenzia ANSA

Nell'ambito di un bando comunitario per il settore della Difesa e Sicurezza, Fincantieri ha firmato con la Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) il contratto per la realizzazione di una nuova unità Navale Idro - Oceanografica Maggiore (N. I. O. M.). Il direttore degli Armamenti Navali (Navarm) del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Massimo Guma, e il direttore generale della Divisione Navi Militari della Fincantieri hanno firmato il contratto da 284 milioni di euro per una nave idro-oceanografica.