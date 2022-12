Fantaghirò in TV a Natale 2022 | la programmazione

(Di giovedì 22 dicembre 2022)rientra ormai di diritto nei classici delle vacanze e tornerà in TV anche per questo. Sarà Mediaset a trasmettere le cinque miniserie con protagonista Alessandra Martines sulla rete ammiraglia. Quando e a che ora? Ladi Canale 5 non lascia spazio a dubbi: per rivedere tutto il ciclo fantasy bisognerà fare le ore piccole.1: tra il 22 e il 23 dicembre alle 2:40 su Canale 52: tra il 24 e il 25 dicembre all’1:50 su Canale 53: tra il 26 e il 27 dicembre alle 2:40 su Canale 54: tra il 28 e il 29 dicembre alle 2:40 su Canale 55: tra il 30 e il 31 dicembre all’1:50 su Canale 5 Trasmessa proprio da Canale 5 per la prima volta nel 1991, ...

Una poltrona per due , Love Actually e tanti altri cult di Hollywood , ovviamente, ma su Mediaset non èsenza. La miniserie fantasy scritta e diretta da Lamber Bava con Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart ha compiuto l'anno scorso ben trent'anni (ed è stato annunciato anche un ......diin Tv 2022: programmazione Rai e Mediaset Giovedì 22 dicembre 2022 : su Canale 5 alle 21:20 il film in prima visione tv In vacanza su Marte con Massimo Boldi. In seconda serata( ... La tradizionale maratona natalizia di Fantaghirò su Canale 5