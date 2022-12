Covid in Cina | la preoccupazione dell’Oms

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) –in, l’Oms si dice “molto preoccupata” per la nuova ondata di casi e morti. Il conteggio ufficiale del governo risulterebbe in contrasto con le segnalazioni di decessi e l’aumentato lavoro delle pompe funebri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Molti trader speravano nell'abbandono della politica zero -dellama nonostante l'apertura da parte del governo cinese le fabbriche continuano a rimanere in difficoltà a causa di un ..., nuove varianti (più resistenti) dallaAllerta Oms: Pechino fornisca i dati veri dei contagi In un recente comunicato dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), la variante Omicron ...A causa di Covid-19 e overdose di droga è calata l’aspettativa di vita negli Stati Uniti che non è mai stata così bassa negli ultimi 25 anni ...Lo ha detto il ministro della Sanità Mansukh Mandaviya riferendo al Parlamento di Nuova Delhi e invitando la popolazione a indossare le mascherine e a vaccinarsi. Mandaviya ha anche spiegato che le au ...