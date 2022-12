Calcio | Laporta | ' Messi è del Psg | non voglio creare aspettative su di lui'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Barcellona, 22 dic. - (Adnkronos) - "È un giocatore del Psg, ha vinto la Coppa del Mondo ed è una cosa che ha fatto contenti i tifosi catalani, perché era un titolo che meritava. Ma nongenerareche sono molto difficili in questo momento". Lo dice il presidente del Barcellona Joan, alla tv del club azulgrana, in merito ad un ritorno in Catalogna di Lionel, che sembra sempre più vicino ad un rinnovo con i campioni di Francia.

Sport Mediaset

Lo ha detto il presidente del Barcellona Joan, come riporta la stampa spagnola, nel corso del brindisi di Natale con i media. " Ci sarà un prima e un dopo neleuropeo - ha aggiunto - ....- Il parere dell'avvocatura generale della Corte di Giustizia Europea non preoccupa Joan, ... che "sarà molto importante per ileuropeo. Vogliamo migliorare le competizioni e portare ... SUPERLEGA, LAPORTA: "SARÀ COME LA SENTENZA BOSMAN" - Sportmediaset Barcellona, il presidente Joan Laporta non si sbilancia: "Ritorno Messi Mi piacerebbe, ma non voglio creare aspettative" ...Barcellona, 22 dic. – (Adnkronos) – “È un giocatore del Psg, ha vinto la Coppa del Mondo ed è una cosa che ha fatto contenti i tifosi catalani, perché era un titolo che meritava. Ma non voglio generar ...