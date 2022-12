Auto contro il passaggio a livello | la tragica notizia dopo la morte dei tre giovani amici

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Incidente di Cantalupo, morto il quarto ragazzo. Si aggrava il bilancio del sinistro avvenuto domenica 11 dicembre nell’alessandrino. Anche Vincenzo Parisi, 21 anni, è morto a seguito delle ferite riportateil tremendo impatto della monovolume su cui viaggiava insieme ad altre sei persone. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime fin dal suo arrivo in ospedale. Da alcuni giorni Vincenzo Parisi si trovava in uno stato neurologico critico. Alla fine non ce l’ha fatta: è la quarta vittimaDenise Maspi, Lorenzo Vancheri e Lorenzo Pantuosco. La monovolume Peugeot 807 su cui si trovava si era schiantataun. Leggi anche: “È morto”. Il suo nome legato a particolari vicende italiane Il tremendo impatto costato la vita a quattro ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Incidente nella mattina di oggi giovedì 22 novembre a Benna, in via Matteotti. A rimanere coinvolta è una sola, che a seguito dell'accaduto è finita in un fossato, ha impattatoil muretto e si è incendiata. Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire autonomamente prima che il mezzo venisse ...Il risultato La strada in questione pare Rovaniemi dopo che ci è passato Ozzy Osbourne e le... Pensate solo all'ultima disperata carica della Cavalleria polacca a sciabola sguainatai ... Auto contro autocarro sulla SS16 nella Bat: muore 48enne, due feriti in ospedale Un 18enne è in prognosi riservata in seguito ad un grave incidente avvenuto questa notte nel Trapanese. Il ragazzo era in sella ad una moto che si è andata a scontrare con un’auto in viale Europa, una ...SIRACUSA - Incidente stradale ieri sera, a quanto pare di natura autonoma, intorno alle 22 lungo la A18 Siracusa-Gela. Il conducente di una Bmw X1 sarebbe ...