Arretrati in parte corrisposti | soddisfazione dei ‘forestali’ della Comunità Montana del Taburno

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Natale ormai alle porte ha fatto trovare una bella gradita e anticipata sorpresa ai 40 operai esterniforestazionedel. Grazie all’impegno congiunto del presidente, il sindaco di Tocco Caudio Gennaro Caporaso,Regione Campania con in testa l’assessore al ramo Nicola Caputo con tutti i tecnici responsabili dell’ufficio forestazione è stato possibile erogare alcune delle mensilità che gli operai non avevano ancora incassato. Nel dettaglio sono stati versati gli stipendi che hanno sostanzialmente sistemato la situazione per l’annualità 2021 e sono stati anche corrisposte le prime mensilità del 2022. Restano ancora insoluti buonadegli emolumenti ...

