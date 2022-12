Almanacco del 22-12-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 22 dicembre 2022)del giorno e giovedì Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi è il 22 dicembre la chiesa ricorda Santa Francesca Saverio Cabrini un nome che deriva dal latino mediale Francisca c’è francese della Francia Santa Francesca Saverio Cabrini e patrona degli emigranti i proverbi ci dice dove si vuol che esca la gioia bisogna seminare amore bellissimo i nati di oggi Giacomo Puccini Piero Angela Nicolas Vaporidis noi facciamo in tempo Roger oggi andare a fare gli auguri ai nostri Sì c’è da saluti e buon compleanno a Stefania Alessio Angela Luca Lorenzo Concita e Lucia Siete tantissimi andiamo a salutare anche la nostra Francesca di un po’ di tempo tempo vero che non la sentiamo Ciao Franci salutiamo Debora Michela Sara E beh Ormai ci dobbiamo come dire rassegnare non si fermerà mai Viaggio nel tempo e dal 22 dicembre ma del 1947 l’assemblea costituente ...

Quotidiano di Sicilia

19:50 - Drusilla e l'giorno dopo 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:15 - Nuovi eroi 20:40 - Il cavallo e la torre 20:50 - Un posto al sole ...... Un volto storico della TV, divulgatore scientifico e giornalista italiano, dove da oltre trent'anni conduce per mano il pubblico, di tutte le età, alla scoperta della scienza esapere in ... Almanacco 22 dicembre, una giornata “bizzarra” e il compleanno di Piero Angela Almanacco 22 dicembre 2022, oggi la Chiesa celebra la Solennità di San Demetrio. Ecco tutti gli avvenimenti del giorno ...«La stagione d’inverno in Svizzera» e la città di Lugano «La stagione d’inverno in Svizzera», estratto del «Swiss Travel Almanacco», è il titolo di un interessante opuscoletto edito per cura dell’Uffi ...