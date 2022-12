AEW | Cori per HBK durante Dynamite in onda da San Antonio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ieri notteè andato inda San, Texas, città natale del WWE Hall Of Famer Shawn Michaels. I fan di casa non hanno perso l’occasione per inneggiare al loro beniamino, quando Bryan Danielson ha fatto il suo nome sul ringun segmento/intervista con Renee Paquette. Bryan è stato allievo di HBK e proprio nell’area di Sansi è allenato e ha disputato il suo primo match.per HBK Bryan Danielson è stato intervistato da Renee Paquette. Oggetto del discorso il suo rapporto con William Regal, che recentemente ha tradito il Blackpool Combat a favore di MJF, salvo poi essere tradito a sua volta dall’attuale campione AEW. Bryan a un certo punto ha fatto il nome di Shawn Michaels, uno dei suoi ...

The Shield Of Wrestling

Ieri notte Dynamite è andato in onda da San Antonio, Texas, città natale del WWE Hall Of Famer Shawn Michaels. I fan di casa non hanno perso l’occasione per inneggiare al loro beniamino, quando Bryan ...