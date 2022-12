Addio al grecista Peter Parsons | tra i massimi esperti mondiali di papiri

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lo storico e filologo britannico, uno dei più illustri studiosi dell’antica lingua greca al mondo, tra idi papirologia, è morto al John Radcliffe Hospital di Oxford all’età di 86 anni. L’annuncio della scomparsa del professore emerito dell’Università di Oxford, a funerali avvenuti, è stato dato dalla stampa londinese. Dal 1960 al 1989è stato docente di papirologia all’Università di Oxford; dal 1989 al 2003 è stato Regius Professor of Greek, una delle cattedre più prestigiose di Oxford, succedendo a Sir Hugh Lloyd-Jones, filologo classico tra i maggiori grecisti della seconda metà del XX secolo.è stato il direttore dell’Oxyrhynchus Papyri Project, il progetto ultrasecolare dell’Università di Oxford per la pubblicazione dei ...

