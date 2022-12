Vaccini | oncologo Pinto | ‘Lotito sbaglia | non c’è nesso con tumori calciatori’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Non abbiamo alcun dato che possa sostenere quanto afferma il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Quello che possiamo dire è che in una popolazione molto ampia, anche dal punto di vista epidemiologico, ci può essere una certa percentuale di casi di neoplasie che insorgono anche tra i giovani. Ma questo rientra nelle statistiche di incidenza deianche nella fascia di età come quella dei giocatori. Direi che non c’è nessun dato che possa supportare questo tipo di affermazione”. Così all’Adnkronos Salute Carmine, presidente Federation of Italian Cooperative Oncology Groups oggi a margine della conferenza stampa sul colangiocarcinoma che si è tenuta alla Camera dei Deputati, ha commentato le dichiarazioni del senatore di Fi e presidente della Lazio sull’aumento di malattie fra i calciatori, come Sinisa Mihajlovic e Gianluca ...

