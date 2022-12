Va in ospedale per stare col padre ma lo trova morto nel letto | Pensavano dormisse

Libero Magazine

...vittime legate al Covid - 19 la Cina conta soltanto i decessipolmonite o insufficienza respiratoria. Lo riferisce Wang Guiqiang, responsabile del reparto di malattie infettive dell'n. 1 ...Un delle ultime a salutarla inè stata Tay Almeida, compagna di tante battagliei diritti umani, che ha dichiarato ai media: "Se ne è andata un'altra Madre! E che Madre! Il dolore è ... Bianca Atzei in ospedale per polmonite al nono mese di gravidanza In una scuola della capitale, una ragazza di quattordici anni è stat arrestata dalle milizie pasdaran per essersi tolta l’hijab: finita in ospedale per un’ emorragia vaginale, è morta dissanguata.È la stagione delle feste, prima di Natale, quindi divertitevi, ma ovviamente non ubriacatevi al punto da finire con una visita non necessaria al pronto soccorso dell’ospedale" ...