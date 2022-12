Ultime Notizie – Ucraina | Luttwak | “Serve compromesso naturale come un plebiscito”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Gli europei non avevano l’opzione di non difendere l’, non c’era altra scelta. Ma l’unica via di uscita dal conflitto non può essere qualchefatto dietro le quinte, perché il popolo ucraino non l’accetterebbe.unper esempio un, non un referendum fatto in mezzo alla notte dai russi che fanno finta di aver votato”. Lo ha detto il politologo ed economista Edward, incontrando i giornalisti a margine della quarta edizione del convegno ‘Noi, il Mediterraneo’, in corso al a Palermo. “La parolaimplica una cosa ben precisa, deve essere un processo realmente democratico. Questa è l’unica soluzione, non c’è altro modo”, conclude. Adnkronos, ENTD, Get The ...