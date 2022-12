Ultime Notizie Roma del 21-12-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Vigno manovra 2023 la commissione bilancio alla camera al settimo giorno di lavoro ha concluso l’esame degli emendamenti ha dato il mandato al relatore il testo approderà in aula alla camera domani con il voto di fiducia atteso invece venerdì tra le norme che hanno avuto il via libera c’è la proroga al 31 dicembre per il 110% mentre è stata soppressa la norma sul tetto di €60 per il pagamento con POS tornano le multe ai commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte bancomat per trovare soluzioni per mitigare i costi delle transazioni elettroniche fino a €30 a carico degli esercenti arriva un tavolo permanente tra le categorie interessate arrivano Poi due nuovi bonus basati sul reddito è sul merito la carta della cultura giovani per i residenti nel ...