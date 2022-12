Tyson Fury contro Oleksandr Usyk | si fa Bob Arum | “Sicuro entro aprile 2023”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lo storico indi unificazione delle cinture dei pesi massimi trasi farà nei primi quattro mesi del. Lo ha detto a Sky Sport Bob, fondatore e CEO della Top Rank, la società di promozione del Gypsy King. “Hanno deciso di combattere unol’altro.è un buon amico, è molto intelligente eè Superman, sia come atleta sia in termini di intelligenza. Sono molto fiducioso, entrambi lo vogliono fare”. Le offerte dal Medio Oriente non mancano, ma il Regno Unito è ancora in corsa: si parla di Londra, naturalmente, ma anche di Cardiff. “Dobbiamo decidere, Wembley sarebbe meraviglioso. Ma sicuramente si farà nei primi quattro mesi del nuovo anno”, aggiunge ...