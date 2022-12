Treni | in Toscana il primo “Blues” a tripla alimentazione Giani e Baccelli | “Svolta nel trasporto publico”

LuccaInDiretta

Il primo dei 44ibridi destinati allasi presenta come una "rivoluzione", secondo Corradi, visto che entrerà in esercizio lungo le linee non elettrificate, fra Firenze e Borgo San ...Sono 44 i nuoviibridi previsti dal contratto per laa cui si aggiungeranno 29 Rock e 19 Pop. Il Blues, in, può viaggiare su linee non elettrificate - grazie al motore diesel ... Blues, arriva sui binari della Toscana il primo treno ibrido a tripla alimentazione - Luccaindiretta E’ arrivato a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella, il primo dei 44 treni Blues a tripla alimentazione previsti dal contratto. Il nuovo treno che va a diesel, alimentazione elettrica e batt ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...