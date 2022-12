Programmi TV di stasera | mercoledì 21 dicembre 2022 Pieraccioni e Ceccherini da Malgioglio

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Mi casa es tu casa Rai1, ore 21.10: Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo Prima Tv Docufiction deldi Francesco Miccichè con Michele Placido e Flavio Parenti. Trama: Il racconto della grande storia imprenditoriale e umana di Arnoldo Mondadori: l’infanzia segnata dalla deprivazione, gli esordi come – ragazzo di bottega in una tipografia, l’incontro con la moglie Andreina Monicelli, infine la maturità e il successo come editore che inciderà nel rapporto con il figlio Alberto. Una storia che si intreccia con le vicende dell’intero Paese, dall’ultimo decennio dell’Ottocento passando per il ventennio fascista e la Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni della ricostruzione e del boom economico con l’ideazione, nel 1965, degli Oscar Mondadori, ma anche la realizzazione del sogno di una vita: portare nelle case i libri e la cultura. Rai2, ore 21.20: Mi ...