Napoli-Lille | Politano titolare con Osimhen e Kvaratskhelia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) E’ tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per l’ultima amichevole dell’anno, tra. Ilha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra poco. Non c’è Raspadori, che Spalletti lascia in panchina, almeno all’inizio. E’ l’unica novità rispetto all’ultimo impegno amichevole contro il Villarreal. Stavolta l’allenatore delsi affida a, con: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas,. All: Spalletti: Chevalier, Diakitè, Fonte, Fjalò, Weah, André, André Gomes, Cabella, Angel, Zhegrova, Virginius. I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, ...

CalcioNapoli24

- Seconda amichevole natalizia allo stadio ' Maradona ' per ildi Spalletti che oggi (mercoledì 21 dicembre), a quattro giorni da quella persa contro il ...invece i francesi delche ...Le formazioni ufficiali di, amichevole 2022. La formazione di Spalletti torna in campo nell'ultimo test in vista della ripresa del campionato dopo la sconfitta contro il contro il Villarreal. Calcio d'inizio ... UFFICIALE - Napoli-Lille in diretta TV: canale e orario del match amichevole al Maradona 21.12 15:52 - CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.515 positivi su 12.102 tamponi nelle ultime 24 ore, 3 morti nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri ...Ultimo test in amichevole del Napoli prima di Natale e prima del ritorno in campo, che ci sarà nel 2023 in campionato contro l’Inter. A caccia di un gol… Leggi ...