Napoli | a gennaio incontro con l’agente di Kvaratskhelia per il rinnovo con aumento di stipendio

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)di Kvicha Kvaratkhelia, Mamuka Jugeli, sarà sulle tribune di San Siro in occasione di Inter-. L’intermediario non sarà in Italia solo per la partita ma anche per parlare deldicon il. A rivelarlo su Twitter è stato Niccolò Schira, che scrive: “di Khvicha(Mamuka Jugeli) volerà in Italia a fine dicembre. Sarà a San Siro per Inter-. Previsto a iniziouncone l’intermediario C. Zaccardo per ilcondi”. Excl. – Khvicha #’s agent (Mamuka Jugeli) will fly to Italy at end of December. He’ll be at San Siro ...