Manovra | volata nel caos Via lo scudo penale Partiti ancora divisi sugli emendamenti

Corriere della Sera

Una partita a scacchi può diventare improvvisamente una. Come quando durante un famoso campionato la Regina di Scacchi, nei tempi di riposo, si ... La, infatti, deve arrivare a compimento ..."Vogliamo più Italia in Europa", dice la premier Giorgia Meloni , che ieri sera èa ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, l'aut ... Manovra, si va a oltranza. Salta lo scudo penale Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dopo aver approvato il Giunta la manovra economica, che adesso passa all’esame dell’Ars, vola a Roma, per trattare col Governo nazionale di due ...Retromarcia del Governo sulle norme concernenti l’uso del Pos, previste nella bozza di legge di bilancio. Il dialogo con l'Ue ha spinto il governo a elim ...