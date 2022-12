Manovra | soppressa la norma sul Pos | prorogato il superbonus 110% TUTTE LE NOVITA'

Agenzia ANSA

La norma che stanzia 450 milioni per i Comuni fa temere un ritorno dellain commissione ... mentre è statala norma sul tetto di 60 euro per il pagamento con Pos . Tornano le multe ai ...E' l'intervento previsto da un emendamento bipartisan allaapprovato in commissione Bilancio alla Camera e introdotto income 'ristoro' per l'eliminazione della norma sul pos.... Manovra, le misure: Approvata per errore norma da 450 milioni per i Comuni (Teleborsa) - Maratona notturna per la votazione sugli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio alla Camera. La commissione, al settimo giorno di lavoro, ha concluso l'esame degli emendamenti.Sprint finale sulla manovra che dovrebbe essere approvata dalla Camera venerdì notte o al massimo sabato mattina.