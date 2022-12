Le cose sono cambiate e i grandi brand di moda propongono una fusione tra maschile e femminile come mai prima d' ora

Leggi su amica

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Circa la metà dei componenti della Gen-Z a livello globale ha acquistatoal di fuori della propria identità di genere almeno una volta nella vita. Il cambiamento è visibile non solo sulle passerelle dell’alta, ma anche nello shopping di tutti i giorni. Tra i recap di fine anno di Business of Fashion compare proprio questa riflessione: il 2023 sarà l’anno della consacrazione dellagender fluid. Senza se e senza ma. Basti pensare che le ricerche online di“genderless” e “gender neutral” aumentano di anno in anno. E basti pensare che anche in Italia il 10% degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni si dichiara genderfluid. Sembra che ladovrà adattarsi ancora di più e abbattere le barriere di genere. «Il genere neutral non è una tendenza, è una realtà». Così aveva dichiarato Jonathan ...