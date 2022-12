Indiana Jones 5 svelerà cosa è successo al figlio di Indy

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)5 riveleràaldi, secondo James Mangold. Il regista ha anche spiegatoè effettivamente la “ruota del destino” che compare nel titolo del film, che riporterà Harrison Ford nei panni dell’archeologo per un’ultima avventura. Uno degli aspetti più controversi die il Regno del Teschio di Cristallo riguardava il personaggio di Mutt Williams, il giovane untore che, alla fine, si è scoperto essere ildi. Mutt Williams era interpretato da Shia LaBoeuf, che non è stato annunciato come parte del cast del prossimo sequel –e la Ruota del Destino. È giusto dire che il ...

Durante una chiacchierata con Entertainment Weekly , James Mangold ha parlato di5 e nello specifico del personaggio che mette in moto la storia. Si tratta di Helena , interpretata da Phoebe Waller - Bridge: Mangold ha inoltre svelato che scopriremo cos'è successo a ...Come abbiamo visto già nel trailer, in5 (intitolato La ruota del destino) ci saranno una serie di sequenze ambientate nel passato con un giovane Harrison Ford . LEGGI "5: svelato il titolo, ecco il primo ... Indiana Jones 5: il regista parla del personaggio "motore" della storia e di Mutt Williams Con un nuovo ruolo nel Marvel Cinematic Universe e la sua prima parte televisiva di rilievo, l'icona culturale ormai ottantenne dimostra che non è mai troppo tardi per provare cose nuove ...Film più attesi del 2023, grande attesa per il ritorno di Indiana Jones e John Wick. Gli amanti del grande schermo sono già in ansia ...