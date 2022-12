Highlights e gol Newcastle-Bournemouth 1-0 | Carabao Cup 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per gli ottavi di finale diCup. E’ un autogol di Smith a decidere una partita altrimenti estremamente equilibrata: sono così i Saints ad avanzare ai quarti di finale, beffati i rossoneri che si fermano dunque qui nella competizione britannica. In alto ecco le immagini salienti. SportFace.

Sky Sport

Il video con glie idi Spezia - Groningen 2 - 0 , ultima amichevole dei bianconeri nel ritiro spagnolo in vista della ripresa del campionato. Dopo la vittoria con il Servette e il ko contro lo Sparta ...Per i tedeschi invece,di Meier (69 ) e di Oehmichen (80 ). Ecco glidel match. Perugia-Venezia 2-1, gol e highlights: decide una doppietta di Lisi