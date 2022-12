Gas | prezzo scende ad Amsterdam e chiude a 97 | 7 euro - 8%

ilmessaggero.it

MILANO - Le Borse europee migliorano in corso di seduta dopo una partenza fiacca, sostenuti dal calo deldel, sceso sotto i 100 dollari al megavattora per la prima volta da sei mesi a questa a parte e dalla seduta vivace a Wall Street. Gli indici europei chiudono così tutti in forte rialzo. ...Scende ancora ildel. Ad Amsterdam il contratto Ttf termina in discesa del 7,5% a 97,7 euro al megawattora, sotto la soglia del 100 euro, quindi ai livelli di metà giugno scorso. . 21 dicembre 2022 Gas, prezzo ad Amsterdam sotto i 100 euro (prima volta da metà giugno). Ma le bollette per ora non caleranno Il contratto del gas TTF olandese, ha toccato 96,16 euro per megawattora, il livello infragiornaliero più basso dal 27 ottobre 2022 ...Secondo l’ultima Analisi trimestrale del sistema energetico italiano di Enea, Il maggior ricorso a fonti fossili (+8% petrolio e + 47% carbone) sta rallentando la transizione verde ...