Con nuovi accostamenti di colore e texture | questo insolito binomio di accessori cambia faccia al look

Leggi su amica

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Esiste un modo per indossare i sandali in inverno senza soccombere al freddo? Assolutamente. Basta metterli insieme a calze, calzini o collant, a seconda delle esigenze. L’idea arriva dalle sfilate autunno inverno 2022/23 ma anche dallo street style. Sembra infatti essere una tendenza dilagante quella di recuperare i modelli comprati durante l’estate. E rinnovarli abbinandoli al tipo di calza più adatta in base allo stile e all’occasione. Oppure di puntare su sandali dal mood più invernale in materiali come il velluto o la pelliccia sintetica. Sandali in inverno: platform shoes di velluto, calzini e completo in stile Seventies a tutto. Come abbinare le calze con i sandali in inverno Il trucco sta nel giocare con gli abbinamenti die ditra le calzature e le calze. Brand come DSquared2 o Maryam Nassir Zadeh hanno ...