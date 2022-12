Calcio | scontri dopo Nardò-Nocerina | 17 daspo

Eurosport IT

NARDÒ (Lecce) " Diciassette Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti facinorosi tifosi del Nardò e della Nocerina, protagonisti degliavvenuti al termine dell'incontro ditra le due squadre, disputato lo scorso 20 novembre a Nardò e valevole per il campionato di serie D. I provvedimenti adottati dal Questore di Lecce ...La festa dei milioni di tifosi è finita nella notte con tafferugli, saccheggi a negozi econ la polizia che ha fermato le due persone che sono salite sull'obelisco. Secondo i media argentini i disordini sono iniziati proprio quando la polizia antisommossa ha cercato di entrare nel ... Argentina campione del mondo, la festa diventa caos: scontri tra ... ROMA - Novità in panchina nell’Under 17 regionale dell’Atletico Roma VI. Il club capitolino ha affidato la guida della squadra a mister Ivan Iacovacci che ha firmato la scorsa settimana ed è an ...Lanci di pietre e bottiglie contro la polizia intervenuta per far scendere le persone arrampicate sull’obelisco. Rapinato anche un Bancomat ...