Broadcom-VMWare | la Commissione Europea teme squilibri sulla concorrenza | aperta indagine approfondita

ImpresaCity

Già si sapeva che l'operazioneera andata a metaforici tempi supplementari sia per la FTC statunitense sia per la CMA (Competition and Markets Authority) britannica. La novità, ...Sullo sfondo, il percorso di acquisizione da parte diche dovrebbe concludersi nel 2023 e che Raghu Raghuram, CEO di(in foto di apertura), ha citato nell'esordio del keynote con cui ... L'acquisizione di VMware solleva dubbi per diverse Authority antitrust, con il probabile avvio di analisi più lunghe e approfondite L'antitrust europeo sarebbe pronto ad annunciare un'indagine approfondita sull'acquisizione di VMware da parte di Broadcom, annunciata a maggio 2022 e valutata a 61 miliardi di dollari ...L'acquisizione di VMware solleva dubbi per diverse Authority antitrust, con il probabile avvio di analisi più lunghe e approfondite ...