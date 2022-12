(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Per sostituire l'infortunato Manuel Neuer, ilcerca un portiere "che parli tedesco", per possa inserirsi immediatamente...

Paris Saint - Germain e Juventus sono a 30.00, Arsenal ea 35.00, Roma e Milan a 40.00. Il Napoli, a cui era stato proposto la scorsa estate, è a 75.00 come il Borussia Dortmund. A 100.1 Il direttore sportivo delHasan Salihamidzic ha confessato a Sport Bild la sua reazione all'infortunio di Manuel Neuer, che si è rotto una gamba sciando. 'Ero in vacanza negli Stati Uniti e, considerando la ... Bayern Monaco: la scelta per la porta | Mercato Non sarà facile, per la Juventus, mettere le mani su Giorgio Scalvini, difensore-centrocampista classe 2003 dell'Atalanta e della nazionale azzurra: stando a quanto riportato ...Nella ricerca a un sostituto di Samir Handanovic, l'Inter sembra volersi orientare verso un nome già noto al calcio italiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ...