Basket | Messina | “Crisi Milano? Abbiamo fatto 58 allenamenti | ma nessuno col gruppo al completo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il coach dell’Olimpia, Ettore, ha parlato durante una conferenza stampa del cattivo momento della sua squadra. Ecco le sue parole: “58, nonmai avuto l’interoa disposizione indi questi. E’ un dato di. Poi avete tutto il diritto di pensare che sono stati fatti errori nella costruzione della squadra oppure nel modo di allenarla. Aspetterei ancora un po’ a dare su l’Eurolega. Siamo indietro ma basta un filotto di vittorie per tornare in zona playoff. I miei giocatori sono brave persone, ci tengono e lo dimostrano tutti i giorni in allenamento. Forse ogni tanto servirebbe più cattiveria. Per noi Pangos e Shields sono due elementi fondamentali, sono i giocatori che ci ...