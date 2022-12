Via la stanchezza con il make-up festivo tra oro e rosso

(Di martedì 20 dicembre 2022) «Oro ecome colori per i look delle feste: nessuna regola precisa ma tanta voglia di brillare. Labbra in red e occhi scintillanti nei toni dal bronzo, ma sempre valorizzando la propria unicità». Parola di Simone Belli,up artist delle celeb e consulente d'immagine di fama internazionale. Tutte pronte a replicare le sue dritte durante le feste?

WIRED Italia

Dal filler al peeling, i trattamenti viso per arrivare splendenti a Natale Cancellare lae arrivare alle feste con un aspetto fresco e riposato è possibile, grazie a trattamenti ...viso...Cancro I Cancro hanno poca voglia di dedicarsi anima e corpo ad una storia questo peranche delle vecchie ferite. C'è dellasul lavoro. Ciò sarebbe dovuto al grande impegno che alcuni ... Lavoro: la Corporate villain era sui social insegna come non farsi fagocitare Frastornati, affaticati, con l’incanto del mondo dell’acqua di Pandora ancora negli occhi, ma anche con la stanchezza per 3 ore e 12 minuti di occhialini 3D e battaglie e cattivi così già visti. Dall' ...