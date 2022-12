Ucraina | i russi bombardano Kherson

(Di martedì 20 dicembre 2022) Due giornalisti italiani sono stati colpiti nel pomeriggio di ieri a, in. Ne dà notizia uno di loro, Claudio Locatelli (nella foto), sul suo profilo Facebook, dove ha pubblicato anche un video. Insieme al giornalista c’era anche il fotoreporter Niccolò Celesti, rimasto illeso. Due giornalisti italiani sono stati colpiti a. L’auto su cui viaggiavano è finita sotto tiro durante l’attacco russo “L’esplosione che vedete – scrive Locatelli – ha danneggiato l’auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio”. “La macchina è ben segnalata – ha proseguito nel racconto Locatelli dopo essere stato ferito durante l’attacco russo a– non c’era nessun altro, l’attacco ai nostri ...

Nella giornata in cui cade il 300esimo giorno di battaglia in, due giornalisti italiani hanno denunciato di essere rimasti vittime di un "attacco intenzionale" da parte deia Kherson. A essere coinvolti sono stati i giornalisti Niccolò Celesti , ......Incendio a gasdotto russo: 3 morti e un ferito. Due giornalisti italiani colpiti dai russi a Kherson - Gb: "Dalla Russia componenti militari avanzate a Iran in cambio dei droni" - Gb: "Dalla Russia componenti militari avanzate a Iran in cambio dei droni" Le Forze Armate di Kiev hanno colpito un convoglio militare russo in Crimea, bombardando alcuni veicoli presenti in Crimea. Questa mattina invece, il governo di Kiev ha annunciato di aver trovato un a ...Due attori protagonisti per supportare l'Ucraina: da una parte la piattaforma di raccolta fondi United24, creata dal presidente del Paese Zelensky e dall'altra il colosso ...