Strano incidente | fermata la flotta dei super bombardieri B-2 Usa

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un’emergenza di natura tecnica a bordo, un atterraggio d’emergenza presso la base aerea di Whiteman (Missouri), il collasso di un carrello, un principio d’incendio domato dalle squadre d’emergenza. Risultato: un esemplare di-bombardiere danneggiato per quasi dieci milioni di dollari. Queste le cause ufficiali di unaccaduto il dieci dicembre scorso a un bombardiere stealth B-2 Spirit dell’Usaf in servizio con il 509° Bomb Wing, a seguito del quale tutta laUsa, in totale venti esemplari, è stata messi a terra per controlli. Fortunatamente nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito nell’evento. (Planet Labs) Stante il rifiuto dell’Aviazione militare americana di fornire dettagli, e il fatto che si tratta del quartoaccaduto a un B-2, appassionati e analisti pensano che il ...