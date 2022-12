Promo de La Porta Rossa 3 | l’ultima indagine di Cagliostro arriva su Rai2 a gennaio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) La3 pronta al debutto su. La terza e ultima stagione dell’apprezzata fiction diretta da Carmine Elia si mostra finalmente in untelevisivo, in cui vediamo muoversi i protagonisti: Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession. La trama de La3 riprende dopo tre anni dagli ultimi eventi. Vanessa è andata via con Federico, e adesso frequenta un’università in Slovenia, mentreè rimasto ancora intrappolato tra la vita e la morte, e ha rotto ogni rapporto con lei. Anna sta per lasciare la città, ha vinto un concorso come giudice a Siena e spera finalmente in un nuovo inizio per lei e sua figlia. Il commissario Paoletto si trova ad affrontare allo stesso tempo i problemi della città e un mistero affettivo. Nonostante ...