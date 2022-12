Opel Mokka Electric aumenta l’autonomia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Potenza. Sarà disponibile con una batteria più grande e con una maggiore potenza, riuscendo a percorrere fino a 406 chilometri invece degli attuali 338 a zero emissioni secondo il ciclo Wltp1 con un miglioramento del 20 per cento dichiarato dal costruttore. Il consumo di energia scende, invece, a 15,2 kWh per 100 chilometri (Wltp3).

AlVolante

Dal gennaio 2023, DS 3 E - TENSE, Peugeot e - 208, Jeep Avenger eelectric potranno contare sui vantaggi garantiti dal motore elettrico M3 ad alta efficienza, capace di sviluppare una ...Per esempio, dall'inizio del 2023, questa unità sarà offerta su DS 3 E - TENSE, Peugeot e - 208, Jeep Avenger e. In seguito, arriverà pure sulle nuove Peugeot e - 308 eAstra Electric. Per la Opel Mokka-e aumenta l'autonomia Opel Astra ha debuttato con la quinta generazione nel corso del 2021, esattamente trent’anni dopo quel debutto che cambiò per ...Potenza Opel Mokka Electric. Sarà disponibile con una batteria più grande e con una maggiore potenza, riuscendo a percorrere fino a 406 chilometri invece degli attuali 338 a zero emissioni secondo il ...