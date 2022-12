Non mi rimprovero nulla La surreale difesa di Bersani | gelo da Gruber

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022) La sinistra italiana sprofonda nella settimana del Qatargate. La nuova Tangentopoli di matrice europea travolge la politica italiana. Le accuse di corruzione e riciclaggio all'ex europarlamentare Antonio Panzeri rianimano l'eterna rissa tra schieramenti opposti sulla questione morale. A ‘Otto e mezzo', programma quotidiano di approfondimento giornalistico di La7, Pier Luigidifende, con un certo livello di imbarazzo, la sua posizione: “Io personalmente non mi. Non c'è più la politica di una volta”. Mentre il governo Meloni affronta ore cruciali per una manovra ad alta tensione e scaccia il fantasma dell'esercizio provvisorio, la sinistra è sotto schiaffo per il coinvolgimento di Panzeri, ex membro del Parlamento europeo e politico di Articolo 1, nel Qatargate. Un gioco tra corrotti e corruttori scuote il ...