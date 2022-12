Modifica mutuo | da variabile a fisso | quando e come funzionerà nel 2023

Leggi su leggioggi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nelsi potrà chiedere in banca la, passando da. Questa una delle novità introdotte tramite emendamento del governo nella Manovra di bilancio. Il senso è quello di venire incontro a chi ha optato tempo fa per il tassoper l’acquisto di una casa, e si ritrova ora di fronte all’impennata dei mutui in corso. La banca sarà obbligata a concedere il passaggio al cliente, ma con alcuni paletti, riferiti all’Isee e al pagamento delle rate. Scendiamo un po’ più in dettaglio nei prossimi paragrafi. La platea di beneficiari potrebbe non essere così ampia, innanzitutto perché una delle condizioni necessarie per chiedere laè un Isee non superiore a 35mila euro. Chi supera questa ...