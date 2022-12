LIVE Judo | Masters Gerusalemme 2022 in DIRETTA | Assunta Scutto si prende il terzo posto! Ora si attende Odette Giuffrida

(Di martedì 20 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09 Rotto il digiuno italiano che durava da sei anni per quanto riguarda i podi nei. 16.07 SIIIIIIIIIIIIIII!VINCE IL BRONZO ALDI! Altra proiezione vincente della campana che siilposto per Ippon nei -48 kg al femminile. 16.07 Un minuto alla fine. 16.06 Abuzhakynova con due sanzioni a suo carico. 16.04 Waza ari di! Vincente la mossa dell’italiana che si porta sull’1-0. Ora mancano 3 minuti alla fine. 16.03subito in gara per il bronzo nei -48 kg femminili. L’azzura se la vedrà contro la kazaka Abuzhakynova. 16.00 Eccoci tornati! Comincia il Final Block del Day 1 ...

Day - 1 potenzialmente molto interessante per l'Italia, che schiera ben sette atleti tra cui alcuni big della spedizione tricolore in Israele. Ambizioni da podio sulla carta per Francesca Milani, ...