La scoperta di un nuovo sistema di gruppi sanguigni non è correlata ai vaccini anti-Covid

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il 12 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di una presunta notizia, data da Sky tg24, dell’identificazione di un «gruppo sanguigno» denominato «Er». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Scopertogruppo sanguigno. ER. Vuoi vedere che anche in questo non c’è correlazione?». Secondo l’autore del post, ladi ungruppo sanguigno sarebbe da collegare alla vaccinazione contro ilcoronavirus Sars-CoV-2. Le espressioni «senza alcuna correlazione» e «nessuna correlazione» sono infatti utilizzate nella narrativasta per diffondere disinformazione sui. Si tratta di un contenuto ...

Agenzia ANSA

... un'area fitness al parco di Villa Ruspoli e itinerari alladelle piante selvatiche in ...sportive e ludiche rivolte in particolare ai più giovani che sono invitati a riappropriarsi di...... ma semmai del tentativo ispirato e accurato di un'attenta studiosa di aggiungere qualcosa di,... tuttavia non spericolato , assolutamente non forzato: il lettore fa la gustosadi come ... Alla scoperta del Capodanno altrove, dal berbero a metà gennaio ... Quando l'adolescente Margaux fa amicizia con Juliette, sette anni, e con un pescatore locale, le sue vacanze estive vengono sconvolte. Un'amicizia insolita, dove Margaux sperimenta la tenerezza e il g ...Un nuovo virus si sta diffondendo molto velocemente nel Regno Unito. I sintomi appaiono simili a quelli del Covid-19: tosse, raffreddore e mal di testa. Molte persone, allarmate dallo stato febbrile,.