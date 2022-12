Harvey Weinstein | l' ex produttore giudicato colpevole di stupro

(Di martedì 20 dicembre 2022) La giuria di Los Angeles ha sancito il verdetto, giudicandodiai danni di Jane Doe 1, nome in codice della modella accusatrice, nel 2013; ilrischia fino a 24 anni di carcere. Dopo essersi riunita per quasi dieci ore in camera di consiglio la giuria della Corte Superiore di Los Angeles ha, uno dei produttori più celebri nella storia di Hollywood,diai danni di Jane Doe 1 (nome in codice della modella accusatrice) nel 2013. Il processo era iniziato a fine ottobre e adesso persi parla di una pena in carcere compresa tra i 18 e i 24 anni. L'ex boss della Miramax si trovava già dietro le sbarre dopo essere ...

