(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ robusto ma duttile, resistente ma malleabile, bello a vedersi e durevole nel tempo: ma soprattutto l’è un materiale a tutti gli effetti permanente e riciclabile all’infinito, essendo in grado di conservare in eterno le sue proprietà strutturali. Una caratteristica che rende ancora più importante il traguardo raggiunto dall’dove ben il 90,4% delleinper bevande immesse sul mercato viene oggi. A rilevarlo è, il Consorzio Nazionale che da circa 25 anni promuove la raccolta, il riciclo e il recupero del packaging innel nostro Paese. Così come nel resto del mondo, anche inla lattina inè il contenitore per bevande più...

Adnkronos

...che rende ancora più importante il traguardo raggiunto dall'dove ben il 90,4% delle lattine in alluminio per bevande immesse sul mercato viene oggi riciclato . A rilevarlo è, il Consorzio ...Nato grazie alla collaborazione con, Utilitalia e Cic (Consorzio italiano Compostatori), 'Da ...Chicco a Chicco rappresenta la concretizzazione del nostro impegno nel prenderci cura dell'e ... Cial: "Italia virtuosa, 90,4% lattine in alluminio recuperato e riciclato" Una caratteristica che rende ancora più importante il traguardo raggiunto dall’Italia dove ben il 90,4% delle lattine in alluminio per bevande immesse sul mercato viene oggi riciclato. A rilevarlo è ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...