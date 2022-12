Bernardeschi su Cristiano Ronaldo | «Meritava un altro finale di carriera»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Federicocommenta la situazione di: «Dispiace sia a livello umano, è stato uno dei più grandi di sempre» Federicoè intervenuto sul canale Twitch di Le cronache di spogliatoio. Tra i vari argomenti trattati c’è anche il periodo negativo che sta vivendo, ex compagno di squadra ai tempi della Juve. Di seguito le sue parole. «Mi dispiace per, è uno dei 3 giocatori più forti della storia, per quello che ha dimostrato, che è stato, avrebbe meritato undidiverso. Mi dispiace anzitutto a livello umano, per l’uomo che è. Un giocatore del suo livello è giusto che smetta quando vuole ma bisogna essere lucidi e capire quando è il momento più adatto. ...

