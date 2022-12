Air Liquide fornisce a Nestlé biometano per il trasporto sostenibile in Lombardia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nell’ambito di questo contratto, Airrifornirà fino a 50 camional giorno. Ilproverrà dalle unità produttive di Airsituate in, a partire dall’impianto inaugurato a Truccazzano nel settembre 2022. Ilviene prodotto a partire da materie prime provenienti da fattorie vicine, il che garantisce un’impronta di carbonio ridotta rispetto al gas di origine fossile. In Italia, Airha sviluppato un modello di business basato sulla collaborazione con attori locali per coprire in modo efficiente l’intera catena del valore dele contribuire a unpulito. Per rifornire, Aircollabora con MZ Energia (gruppo Petra) e Koinè. ...

Air Liquide fornisce a Sanpellegrino biometano per il trasporto sostenibile in Lombardia (FERPRESS) – Roma, 20 DIC – Air Liquide ha firmato un contratto pluriennale per la fornitura di biometano alla flotta di trasporto San Pellegrino di Nestlé in Lombardia. Il Gruppo contribuisce alla de ...VARESE, 20 dicembre 2022 -Nell'ambito di questo contratto, Air Liquide rifornirà fino a 50 camion Nestlé al giorno. Il biometano proverrà dalle unità produttive di Air Liquide situate in Lombardia, a ...