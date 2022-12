Roma | Wijnaldum tocca il pallone Ecco quando tornerà in campo

RomaNews

È l'unico sorriso, almeno per ora, nel ritiro dellain Algarve scrive Stefano Carina su Il Messaggero . Lo porta in dote. L'olandese sta tornando. Lentamente, senza forzare, ma i progressi sono visibili ad occhio nudo. Questo ad ...... relegando gli infortunati al lavoro individuale (, Darboe e Tahirovic la mattina, Belotti nel pomeriggio). Dybala, la speranza è di rivederlo dopo Natale- Bologna è tra poco più di ... Roma-Cadice, il calore dei tifosi per Wijnaldum (VIDEO) L’allenatore al lavoro per risolvere i problemi, tante prove tattiche blindate alla vigilia del test contro i portoghesi ...L’olandese si avvicina al rientro È l’unico sorriso, almeno per ora, nel ritiro della Roma in Algarve. Lo porta in dote Wijnaldum. L’olandese sta tornando. Lentamente, senza forzare, ma i progressi so ...