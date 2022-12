Mondiali | polemiche sulla tunica nera fatta indossare a Messi | cos’è il Bisht e cosa rappresenta per il Qatar

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le foto iconiche diche solleva la Coppa del Mondo dopo che la sua Argentina ha sconfitto la Francia in finale aiin2022 mostreranno per sempre un dettaglio che balza immediatamente all’occhio: il capitano della Selecciòn Albiceleste indossa una vestesopra la divisa di gara, donatagli dall’emiro delTamim bin Hamad Al Thani dopo la consegna della medaglia d’oro, un istante prima che il presidente della Fifa Gianni Infantino affidasse il trofeo nelle mani della Pulce. L’abito in questione è chiamato “”, si tratta di un mantello tradizionale del golfo Persico che simboleggia prestigio, regalità e ricchezza. A portarlo sono infatti solitamente personalità di rilievo. I commentatori sono divisi tra chi ritiene si sia trattato di un gesto di rispetto ...

