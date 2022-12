Meteo | tempo stabile e asciutto fino a Natale

Leggi su notizie.tiscali

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Belquasi ovunquegrazie ad un anticilone in estensione su tutta l'Italia. E' quanto prevede Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it che annuncia però per mercoledì 21 dicembre, giorno del solstizio, alcune piogge al Nord e in Toscana. "Di fatto - afferma - la nascitura stagione invernale viene messa in stand - by". Le ...