Mattia De Sciglio | Juventus | scheda tecnica | vita privata e stipendio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In questo approfondimento vedremo ladiDe, con qualche cenno alla suae al suoDeè diventato a suo modo un simbolo per tutti i bianconeri. Un giocatore che dopo aver perso fiducia, l’ha finalmente ritrovata grazie al supporto dei suoi compagni. Ma soprattutto grazie alla fiducia che gli allenatori hanno riposto in lui. La PresseCosì, in questo approfondimento si potranno apprezzare varie informazioni sul suo conto. Dalla suapassando poi per lae loche percepisce da professionista. Tutte curiosità molto interessanti di per sé. Data di nascita e ...

Sport Fanpage

Rick alla corte di Allegri eDeda Mourinho.Rick alla corte di Allegri eDeda Mourinho . Il fedelissimo di Max è reduce da un periodo di stop a causa di una lesione al retto femorale, ma in questi giorni è rientrato in gruppo. ... De Sciglio massacrato dai tifosi della Juve per la sua deposizione ai ... Tempo di calcio ed anche mercato per le squadre di Serie A che si preparano a tornare in campo. Un asse tra Roma e Juventus potrebbe escludere l'Inter ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...