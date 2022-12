“Ma loro a letto insieme | stanno…” Choc al GF Vip | la regia costretta a censurare – Il video

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Con grande entusiasmo dei suoi sostenitori e del resto dei fandom che popolano Twitter, fan di Antonella Fiordelisi a parte naturalmente, Edoardo Donnamaria si era ribellato alla 24enne, smettendo di difenderla a priori e a farle, come dicevano tutti, da “cagnolino”, lasciando emergere il suo pensiero, il suo carattere. Peccato sia durato poco da solo al GF Vip 7, per sua stessa ammissione. Notte di passione, ecco la pace. Ilsimpatico coinquilino Luca Onestini, con l’aiuto imbarazzato di Nikita Pelizon, potrà ricominciare ad infastidirli durante imomenti intimi sotto alle coperte. Sembra proprio che Edoardo Donnamaria oggi sia tornato tra le braccia di Antonella Fiordelisi per restarci. Quando sembrava avere riacquistato la totale indipendenza di pensiero, il concorrente ha pianto e si è lasciato andare ad una notte di passione con ...

ilgazzettino.it

Hoi testi delle canzoni in gara e sono al passo con i tempi: ambiente, diversità, bullismo. ... Mi diverto a condurre perché sono Matusalemme ma mi metto allivello, il claim è semplicemente ......al trattamento dei miei dati personali per l'invio della newsletter e dichiaro di averl' ... alterandolo in una maniera che permettessedi rivendicare un proprio spazio in un contesto che li ... Influenza, il 40% dei bimbi padovani a letto con la febbre. I medici: «Indossate le mascherine» Emmanuel Macron conforta i giocatori francesi dopo la finale dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Il presidente francese rincuora la sua squadra dicendo comunque di essere "fiero di ...Fiorello, come consuetine ormai dal 5 dicembre, dà il buongiorno agli italiani con il suo morning show Viva Rai2! che tra improvvisazione e polemiche sane raggiunge dal lunedì ...