L' ondata di calore in Cile aggrava gli incendi boschivi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) - L'di caldo che ha colpito ilquesta settimana, con temperature record e mancanza assoluta di precipitazioni, ha intensificato gliche hanno già bruciato più di 7.000 ettari del territorio della nazione sudamericana. Ora la capitale Santiago è in stato di allerta per i possibili rischi alla salute pubblica provocati da una nube di fumo che proviene daglialle porte della città. La capitale giovedì ha registrato la temperatura più alta di quest'anno, 36,7 gradi Celsius, la terza temperatura più alta che la città abbia mai visto in 111 anni, ha riferito il servizio meteorologico nazionaleno.

RagusaOggi

" I servizi comunali stanno lavorando per restituiree acqua a tutti i residenti della ...Cosa speravano Il fatto che faranno cose del genere e noi resteremo in silenzio Oggi è un'altra......e forniture. 'Il venerdì è iniziato con un massiccio bombardamento dell'intera Ucraina. ... Così la first lady ucraina, Olena Zelenska , ha commentato su Twitter l'ultimadi raid russi. ... Eccezionale ondata di calore in Sicilia: è record Quella di Natale sarà una settimana di bel tempo su tutta l’isola. Qualche nuvola comparirà nella giornata di martedì ma non poterà pioggia. le temperature sono più fresche rispetto all’ondata di cald ...Meteo per le feste: previsioni per i prossimi giorni e in vista del Natale del servizio meteorologico tedesco. Preparatevi a caldo e pioggia.